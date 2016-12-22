Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство России. Принося присягу, гражданин клянется соблюдать конституцию страны, уважать ее культуру и историю. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Текст торжественной клятвы звучит следующим образом: «Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции».

Депутаты Госдумы выбрали текст присяги за авторством главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова 30 июня. 4 июля комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству утвердил текст присяги при вступлении в гражданство России.

Всего, как сообщал Крашенинников, в профильный комитет поступили 93 варианта текстов. Некоторые были написаны в стихах, часть содержала «нестандартные формулировки», такие, как «русские не сдаются, никого не боятся и не продаются» в варианте Владимира Жириновского. Все варианты были опубликованы на сайте комитета.

Ввести присягу при вступлении в гражданство России предложил президент Владимир Путин 6 июня. По словам российского лидера, в этом вопросе можно было бы «перенять опыт других стран». Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости привязать текст присяги к закону о гражданстве, прописав в нем нормы по отмене такового.