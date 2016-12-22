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Двое россиян задержаны в Германии из-за участия в беспорядках на G20
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Двое россиян задержаны в Германии из-за участия в беспорядках на G20
Общество, 10:20
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Двое россиян задержаны в Германии из-за участия в беспорядках на G20

Прокуратура Гамбурга арестовала двух граждан России в связи с беспорядками на полях саммита G20. Об этом со ссылкой на отчет городской прокуратуры сообщает Spiegel.

По данным издания, всего был задержан 51 человек, из них 28 являются гражданами Германии, шесть гражданами Италии, три — Франции, два — Нидерландов и два человека являются россиянами. Кроме того, по данным прокуратуры, задержаны граждане Швейцарии, Австрии, Испании, Румынии, Польши, Чехии, Венгрии, Греции, Венесуэлы и Сенегала.

Дежурный дипломат российского консульства в Гамбурге сообщил РБК, что информация об аресте двух граждан России выясняется. «Мы в курсе. Ситуация проясняется», — отметил он.

Прокуратура Гамбурга подчеркивает, что подозреваемые «в основном молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет». Обвинения, которые прокуратура выдвинула против задержанных: «причинение тяжкого вреда здоровью, сопротивление сотрудникам полиции, нанесение ущерба».

Протесты на улицах Гамбурга перед саммитом G20. Фоторепортаж Еще 9 фото
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​Акция протеста «Добро пожаловать в ад» между противниками G20 и полицией началась вечером 6 июля и длилась всю ночь. По данным полиции, в протестах участвовали около 8 тыс. человек. Протестующие напали на участок полиции в районе Альтон, в результате столкновения пострадали более 110 полицейских.

​Как сообщало немецкое издание Die Welt со ссылкой на представителя полиции Гамбурга, число задержанных участников акции протеста «Добро пожаловать в ад» составило 288 человек, 144 из них были арестованы.

Теги: акция протеста , Гамбург , саммит G20
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