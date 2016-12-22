Глава ЦРУ обвинил Wikileaks в работе на Россию

Назначенный Трампом глава ЦРУ Майк Помпео обвинил портал Wikileaks в шпионаже в интересах России. Об этом сообщает The Foreign Policy.

О своей позиции на этот счет Помпео заявил во время выступления в ​Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. «Настало время признать Wikileaks тем, чем он действительно является — негосударственной, враждебной службой разведки, подстрекаемой такими государствами, как Россия», — сказал глава американской спецслужбы.

Помпео напомнил, что американские спецслужбы пришли к выводу, что российская военная разведка использовала портал для публикации электронных писем, похищенных после взлома серверов демократической партии.

Глава ЦРУ пригрозил ответными мерами на действия Wikileaks. Он подчеркнул, что портал не может прикрывать свою деятельность риторикой о свободе слова.«С этим покончено», — заявил Помпео.

Также директор спецслужбы прокомментировал ситуацию в Сирии, вновь высказав обвинения в использовании химического оружия в адрес режима Башара Асада. Помпео подверг критике позицию России по этому вопросу, упомянув в этом контексте Владимира Путина. Глава ЦРУ обвинил российского президента в том, что он не признает достоверные доказательства вины сирийского режима.

В конце июня Майк Помпео заявил, что по его мнению Россия «десятилетиями пытается подорвать американскую демократию». Директор ЦРУ назвал действия Кремля во время выборов 2016 года не оригинальными, предположив, что схожие инструменты влияния на политику США Москва использовала и раньше.