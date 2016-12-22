США провели испытания по перехвату аналога баллистической ракеты КНДР

Американские военные провели испытания системы противоракетной обороны THAAD, аналогичной той, которая была развернута на Корейском полуострове. В ходе испытаний была успешно сбита мишень в виде баллистической ракеты средней дальности, сообщает Reuters.

Испытание стало первой проверкой возможности системы THAAD проводить перехват подобной цели. При этом ракета-мишень была разработана как аналог тех ракет, испытания которых ранее проводила КНДР. Их радиус поражения оценивается в дистанцию от 3000 до 5500 км. Таким образом, подобные ракеты могут угрожать военной базе США на острове Гуам.

«Успешная демонстрация действия THAAD против баллистических ракет средней дальности укрепляет обороноспособность страны против растущей ракетной угрозы Северной Кореи и других странах», — прокомментировали испытания в Агентстве по противоракетной обороне США.

Испытания были проведены в небе над Аляской. Ракета-мишень была запущена с самолет C-17, после чего противоракеты THAAD успешно провели ее перехват.

Испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» власти КНДР провели 4 июля. По данным Пхеньяна, ракета поднялась на высоту до 2802 км и пролетела 933 км. В то же время, по данным российских военных, отслеживавших запуск, северокорейская ракета набрала высоту в 535 км и пролетела 510 км.

Вскоре после запуска американский постпред в ООН Никки Хейли заявила, что США будут готовы применить военную силу для сдерживания угрозы со стороны Пхеньяна. 8 июля стало известно, что в связи с участившимися запусками в КНДР, военные США проведут испытания системы противоракетной обороны.