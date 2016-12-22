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Трамп похвалил сына за открытость в ситуации с российским адвокатом
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Трамп похвалил сына за открытость в ситуации с российским адвокатом
Политика, 22:32
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Трамп похвалил сына за открытость в ситуации с российским адвокатом

Президент США Дональд Трамп назвал своего сына Дональда Трампа-младшим «очень хорошим человеком» и приветствовал его открытость. Об этом американский лидер заявил после того, как его сын опубликовал переписку о встрече с российским адвокатом Наталией Весельницкой, передает Reuters.

«Мой сын хороший человек, и я аплодирую его открытости», — сказал президент в своем заявлении, которое зачитала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Во вторник, 11 июля, Дональд Трамп-младший опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter переписку с PR-специалистом и бывшим репортером одного из британских таблоидов Робом Голдстоуном, в которой они говорили о встрече с Весельницкой.

Сын Трампа отметил, что российский бизнесмен и певец Эмин Агаларов предложил Голдстоуну дать информацию о бывшем госсекретаре США и кандидатом в президенты Хиллари Клинтон. «Я думал, что информация, которую они предлагали о Хиллари Клинтон, является исследованием политической оппозиции», — сказал Трамп-младший. Он рассказал, что предложил поговорить по телефону, но разговор не состоялся, и ему передали, что в Нью-Йорке будет «женщина» и «попросили с ней встретиться».

О том, что зять Трампа Джаред Кушнер и Трамп-младший встречались с российским адвокатом Весельницкой, сообщила газета The New York Times в субботу, 8 июля, со ссылкой на конфиденциальные правительственные документы. По данным издания, встреча прошла 9 июня 2016 года в Trump Tower во время предвыборной кампании Трампа. The New York Times отмечала, что у Весельницкая есть «связи с Кремлем».

Сам Трамп-младший говорил, что встреча была «короткой» и на ней поднимался вопрос усыновления российский детей гражданами США. Он подчеркивал, что переговоры не были частью предвыборной компании, и после встречи с российским адвокатом «ничего не последовало».

Сама Весельницкая в интервью американскому телеканалу NBC заявила, что у нее нет связей с Кремлем, а во время беседы с зятем и сыном Трампа она не сообщала никакой информации, которая могла бы навредить Хиллари Клинтон. Адвокат отметила, что встреча была связана с тем, что ее клиент интересовался ситуацией вокруг «закона Магнитского». Она рассказала, что когда она проходила в Trump Tower, ее встретил «музыкальный публицист» Роб Голдстоун, который и представил ее Трампу-младшему.

Адвокат заметила, что, «вполне вероятно», от нее хотели получить компромат на Клинтон. По ее словам, «они настолько хотели» получить информацию, что «слышали только то, что хотели услышать». Голдстоун подтвердил, что организовывал встречу между Трампом-младшим и Весельницкой и делал это по просьбе бизнесмена Эмина Агаларова.

Теги: Белый дом , выборы президента , Дональд Трамп
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