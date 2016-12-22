Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,19 60,63 EUR Нал. 69,93 69,17 USD Бирж. 60,84 +0,61 EUR Бирж. 69,64 +1,00 USD ЦБ. 60,74 +0,44 EUR ЦБ. 69,20 +0,43 EUR/USD 1,14 +0,01 ММВБ 1934,19 +0,44% РТС 1001,51 -0,46% Brent 47,64 +1,38% DJIA 21400,01 -0,04% Nasdaq 6171,35 -0,08% FTSE 7329,76 -0,55%
Экс-менеджеры «Башнефти» оспорили решение суда о премиях в компании
Лента новостей
Владельцы трассы в Сильверстоуне разорвали контракт с «Формулой-1» 19:01, Спорт Эстетические разногласия: как страх сорвал постановку балета «Нуреев» 18:52, Мнение Экс-менеджеры «Башнефти» оспорили решение суда о премиях в компании 18:51, Бизнес Форвард «Реала» Бензема выиграл апелляцию по делу о шантаже Вальбуэна 18:28, Спорт Милонова отчислили из духовной академии РПЦ из-за неявки на сессию 18:25, Политика Рунет уступил по стабильности интернет-системам Бангладеш и Румынии 18:23, Технологии и медиа ЦБ выявил признаки инсайдерской торговли акциями «Нижнекамскнефтехима» 18:18, Бизнес Замдиректора филиала «РусГидро» арестовали в Кабардино-Балкарии 18:13, Общество ФСБ пришла с обысками в офис компании «Т Плюс» 18:12, Бизнес Россия лишилась всех представителей в одиночном разряде на Уимблдоне 18:08, Спорт Bloomberg сообщил о тайном сотрудничестве Касперского с ФСБ 18:03, Технологии и медиа МИД сравнил с Берлинской стеной планы Киева ввести биометрию при въезде 18:01, Политика В Минкультуры заявили о переносе премьеры «Нуреева» до звонка Мединского 18:00, Общество Пенсионный фонд ответил на сообщения об утечке данных 17 тыс. человек 17:56, Финансы Суд не принял заявление об изменении условного срока Навальному 17:55, Политика В Смоленске отключили все фонтаны за долги 17:53, Общество Навальный прокомментировал предложение ФСИН отправить его в колонию 17:38, Политика В заксобрании заявили о жалобе в суд на отказ в референдуме по Исаакию 17:34, Общество Организатор «Нашествия» возместит расходы на парковку на фестивале 17:22, Общество В Абхазии убили российского туриста 17:16, Общество Следственный комитет завел уголовное дело против оппозиционера Мальцева 17:16, Общество Строительство 2-й очереди технопарка «Сколково» оценили в 10 млрд руб. 17:04, Технологии и медиа Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза 17:00, Финансы Суд приговорил фигуранта «дела Сугробова» к трем годам колонии 16:57, Общество После публикации фото Кержакова с краснокнижными лососями возбудили дело 16:49, Общество В Думе впервые приняли делегацию из Грузии 16:37, Политика Россия уступила Индии в привлечении инвестиций в энергосектор 16:30, Экономика В Москве похоронили Антона Носика 16:12, Общество
Экс-менеджеры «Башнефти» оспорили решение суда о премиях в компании
Бизнес, 18:51
0
Экс-менеджеры «Башнефти» оспорили решение суда о премиях в компании

Бывшие менеджеры «Башнефти» оспорили решение Ленинского суда Уфы, признавшего незаконным выплату вознаграждений за 2016 год. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации, передает «Интерфакс».

Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с экс-сотрудниками «Башнефти». По его словам, формально апелляция подана от одного из менеджеров среднего звена, но фактически он представляет инициативную группу бывших менеджеров компании. Топ-менеджеры не входят в эту инициативную группу, добавил он

В июне Ленинский суд удовлетворил требования прокуратуры Башкирии и признал не соответствующими законодательству положения «Башнефти» о долгосрочной мотивации. Таким образом, суд признал несоответствующими закону документы компании «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО «АНК «Башнефть» на 2015–2019 годы» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО «АНК «Башнефть» на 2015–2017 годы». В итоге суд запретил «Башнефти» производить выплаты, которые были предусмотрены данными программами.

Именно это решение суда оспаривают менеджеры. По словам источника РБК, формально апелляция подана от одного из менеджеров среднего звена, но фактически он представляет инициативную группу бывших менеджеров компании. Топ-менеджеры не входят в эту инициативную группу, добавил он.

По данным источника агентства «Интерфакс», знакомого с ситуацией, апелляция была подана 11 июля в Верховный суд Республики Башкортостан в «интересах около 300 работников «Башнефти» — участников программы долгосрочной мотивации».

Тем, кто участвовал в данной программе, «Башнефть» гарантировала выплату дополнительного вознаграждения. За 2016 год общая сумма этих выплат должна была составить более 2,2 млрд руб. Эти средства не получили 300 бывших и нынешних сотрудников «Башнефти». Также в рамках данной программы компания планировала выкупить у менеджмента привилегированные акции «Башнефти» на сумму 486,5 млн руб.

Как рассказал источник «Интерфакса», менеджеры «Башнефти» хотят потребовать полностью отменить решение Ленинского суда и отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуры Башкирии.

По словам другого источника агентства, в жалобе сказано, что российское трудовое законодательство не ограничивает работодателя в том, как он выбирает формы, методы и способы премирования своих сотрудников. В итоге способ мотивации «Башнефти» соответствует закону и является легитимной системой оплаты труда, отметил собеседник «Интерфакса».

Теги: «Башнефть» , премии , менеджеры
Главное
ФСБ пришла с обысками в офис компании «Т Плюс» Бизнес
Материалы по теме
«Роснефть» заказала аудит месторождений «Башнефти» за последние пять лет Бизнес
Бывшие топ-менеджеры «Башнефти» ушли от владельца Антипинского НПЗ Бизнес
Первого вице-президента «Роснефти» переизбрали в совдир «Башнефти» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку