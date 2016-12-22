Экс-менеджеры «Башнефти» оспорили решение суда о премиях в компании

Бывшие менеджеры «Башнефти» оспорили решение Ленинского суда Уфы, признавшего незаконным выплату вознаграждений за 2016 год. Об этом сообщили источники, близкие к ситуации, передает «Интерфакс».

Эту информацию подтвердил РБК источник, знакомый с экс-сотрудниками «Башнефти». По его словам, формально апелляция подана от одного из менеджеров среднего звена, но фактически он представляет инициативную группу бывших менеджеров компании. Топ-менеджеры не входят в эту инициативную группу, добавил он

В июне Ленинский суд удовлетворил требования прокуратуры Башкирии и признал не соответствующими законодательству положения «Башнефти» о долгосрочной мотивации. Таким образом, суд признал несоответствующими закону документы компании «О программе долгосрочной мотивации работников ПАО «АНК «Башнефть» на 2015–2019 годы» и «О программе дополнительного ежегодного вознаграждения президента ПАО «АНК «Башнефть» на 2015–2017 годы». В итоге суд запретил «Башнефти» производить выплаты, которые были предусмотрены данными программами.

Именно это решение суда оспаривают менеджеры. По словам источника РБК, формально апелляция подана от одного из менеджеров среднего звена, но фактически он представляет инициативную группу бывших менеджеров компании. Топ-менеджеры не входят в эту инициативную группу, добавил он.

По данным источника агентства «Интерфакс», знакомого с ситуацией, апелляция была подана 11 июля в Верховный суд Республики Башкортостан в «интересах около 300 работников «Башнефти» — участников программы долгосрочной мотивации».

Тем, кто участвовал в данной программе, «Башнефть» гарантировала выплату дополнительного вознаграждения. За 2016 год общая сумма этих выплат должна была составить более 2,2 млрд руб. Эти средства не получили 300 бывших и нынешних сотрудников «Башнефти». Также в рамках данной программы компания планировала выкупить у менеджмента привилегированные акции «Башнефти» на сумму 486,5 млн руб.

Как рассказал источник «Интерфакса», менеджеры «Башнефти» хотят потребовать полностью отменить решение Ленинского суда и отказать в удовлетворении исковых требований прокуратуры Башкирии.

По словам другого источника агентства, в жалобе сказано, что российское трудовое законодательство не ограничивает работодателя в том, как он выбирает формы, методы и способы премирования своих сотрудников. В итоге способ мотивации «Башнефти» соответствует закону и является легитимной системой оплаты труда, отметил собеседник «Интерфакса».