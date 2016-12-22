В Минкультуры заявили о переносе премьеры «Нуреева» до звонка Мединского

Разговор министра культуры Владимира Мединского и генерального директора Государственного академического Большого театра (ГАБТ) Владимира Урина состоялся после решения руководства ГАБТа о переносе балета «Нуреев», заявил заместитель министра культуры России Александр Журавский. Об этом сообщает ТАСС.

Журавский отметил, что на прогоне постановки ни его, ни министра не было. Он назвал все «инсинуации» о давлении Минкультуры на Большой театр «абсолютно ложными, необоснованными». «Могу точно сказать, что после всех событий, после решения [о переносе балета] министр разговаривал с генеральным директором Большого театра», — сказал он.

Большой театр объявил 8 июля о переносе премьеры балета в постановке Кирилла Серебренникова. Премьера была запланирована на 11–14 июля. Причины переноса не были оглашены. Кирилл Серебренников не прокомментировал ситуацию. Премьера балета была перенесена на май 2018 года.

По сведениям ТАСС, премьеру перенесли по распоряжению министра культуры России Владимира Мединского из-за того, что актеры должны были выступать обнаженными. Источник РБК подтвердил эту версию, пояснив, что в Минкультуры увидели в этом пропаганду нетрадиционных ценностей. Урин опроверг телефонный разговор с Мединским и назвал эту информацию провокацией. В Минкультуры факт разговора, наоборот, подтвердили.