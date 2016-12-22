После публикации фото Кержакова с краснокнижными лососями возбудили дело

Северо-Западное управление Росрыболовства возбудило дело об административном правонарушении после публикаций фотографии футболиста Александра Кержакова с озерными лососями, которые занесены в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС. Дело было возбуждено по ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

По данной статье за нарушение правил рыболовства предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб. Кроме того, у нарушителя может быть конфисковано судно или другие орудия для рыбалки.

Как рассказали ТАСС в Росрыболовстве, за вылов четырех лососей нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. руб., то есть 1250 руб. за рыбу.

Кержаков опубликовал фотографию с лососями 9 июля в День рыбака на своей странице в Instargram. В понедельник, 10 июля, отдел Росрыболовства по Карелии начал проверку на предмет браконьерства после публикации фото.

https://www.instagram.com/p/BWTOxCOlvR6/?hl=ru

Лосось озерный занесен в Красную книгу России как сокращающаяся в численности пресноводная форма атлантического лосося. Сокращение его численности связано с рыбным промыслом, строительством гидротехнических сооружений на реках, лесосплавом и загрязнением водоемов, указано в книге.