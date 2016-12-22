Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Банк России по итогам первого полугодия 2017 года зафиксировал рост чистого оттока капитала из страны: этот показатель составил $14,7 млрд против $8,6 млрд за аналогичный период годом ранее

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В первом полугодии 2017 года чистый отток капитала из России вырос в 1,7 раза и составил $14,7 млрд по сравнению с $8,6 млрд за аналогичный период 2016 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Банка России.​

Аналитики Центробанка поясняют, что такая тенденция вызвана деятельностью банковского сектора, которая была связана с поступлением средств на счета клиентов-резидентов в начале 2017 года, а также с тем, что банки активно погашали свои внешние долговые обязательства.

«Прочие секторы в условиях восстановления экономической активности, напротив, выступили нетто-импортерами иностранного капитала», — говорится в сообщении ЦБ.

Объем внешнего долга России по состоянию на 1 апреля 2017 года с начала года увеличился на 2,3% (на $11,6 млрд) и составил $525,7 млрд. Такой рост внешних обязательств был связан с укреплением рубля и покупкой иностранными инвесторами суверенных акций на вторичном рынке, общая сумма которых составила $5 млрд.

В начале июля газета «Коммерсантъ» писала, что с конца февраля иностранные инвесторы вывели из российских акций более $1,6 млрд, что стало рекордным оттоком иностранного капитала за последнее время. Согласно данным Emerging Portfolio Fund Research, которые приводит издание, за последнюю неделю июня из фондов, ориентированных на российский фондовый рынок, было выведено более $83 млн. Газета констатировала, что российский рынок акций «оказался в числе аутсайдеров», больший объем вывода средств был зафиксирован только в Китае — $4 млрд, однако, подчеркивает издание, размер этого рынка больше российского.​

Аналитики связывают эту ситуацию со снижением привлекательности рублевых активов из-за судебного разбирательства между «Роснефтью» и АФК «Система». В качестве другой причины называются неоправданные ожидания о сближении России и США после избрания Дональда Трампа президентом, а также введение американским конгрессом новых ограничительных мер в отношении Москвы.

В Кремле рост оттока иностранного капитала объяснили конъюнктурой и волатильностью и заверили, что эта тенденция не связана с тяжбами между «Роснефтью» и АФК «Система». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, судебный процесс двух компаний «не имеет никакого отношения к инвестиционному климату в нашей стране».