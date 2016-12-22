Стрельбу в офисном здании в Москве устроил полковник полиции

Мужчина, открывший огонь по женщине в одном из столичных офисных зданий и затем покончивший с собой, оказался бывшим командиром Центра специального назначения ГИБДД, 51-летним полковником Анатолием Соломахиным. Об этом сообщает «МК».
По данным источника «МК», Соломахин в 09:03 мск вошел в офис одного из ЧОПов, расположенных на третьем этаже офисного здания по адресу: Алтуфьевское шоссе, 27, и застрелил женщину, состоявшую с ним в отношениях, из наградного пистолета Макарова. После этого он покончил с собой.
По данным источника агентства «Интерфакс», погибла женщина 1972 года рождения, которая на момент происшествия рассталась с Соломахиным. По словам собеседника агентства, Соломахин работал в том же ЧОПе, но уволился несколькими неделями ранее.Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что в офисном помещении, находящимся по адресу: Алтуфьевское шоссе, дом 27, обнаружены два трупа. По данным Следственного комитета России (СКР), в одном из офисных зданий на Алтуфьевском шоссе мужчина расстрелял женщину и после этого совершил самоубийство. СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).