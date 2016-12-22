В МИДе рассказали о целях первой атаки вируса WannaCry

Целью атаки вируса-шифровальщика WannaCry было изучение организаций различных отраслей на предмет их уязвимости. Об этом на Иннофоруме в Севастополе заявил спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских, сообщает ТАСС.

«И заранее могу сказать, что ожидаются куда более серьезные атаки», — сказал он.

Масштабная хакерская атака произошла 12 мая и затронула от 200 до 300 тыс. компьютеров не менее чем в 150 странах. Хакеры использовали вирус-вымогатель WannaCry. Его принцип работы следующий: вредоносная программа устанавливает на компьютер баннер, который блокирует доступ к данным, и требует плату за восстановление данных в размере $300 или $600 в биткоинах. В противном случае WannaCry обещает удалить файлы в течение трех дней.

В России атаке подверглись серверы телекоммуникационных компаний и силовых ведомств. В частности «МегаФон», «ВымпелКом»​ и компьютеры МВД. В МЧС и Минздраве заявили об успешном отражении атаки.

Анализируя текст требования о выкупе, эксперты компании Flashpoint пришли к выводу, что создатели WannaCry говорят на южном диалекте китайского языка. Таким образом, они могут быть родом из Гонконга, Сингапура, Тайваня или с юга Китая.

По оценкам американских экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил $1 млрд. В его оценку включены потеря данных, простои в работе, судебные издержки и прочие факторы.