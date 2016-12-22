Депутаты попросили Путина сохранить должность президента в Татарстане

Депутаты Республики Татарстан попросили президента России Владимира Путина сохранить действующий договор о разграничении полномочий между органами власти федерального центра и региона, а также оставить в республике наименование должности «президент», сообщает «Интерфакс».

За это решение единогласно проголосовали 83 парламентария.

В обращении к главе государства депутаты также попросили образовать специальную комиссию для разработки предложений по правовым вопросам при заключении договора о разграничении полномочий.

«Договор, как пример выстраивания конструктивных отношений между различными уровнями власти, востребован и в международной практике и, несомненно, содействует авторитету Российской Федерации, и находит поддержку абсолютного большинства жителей республики», — считают депутаты.

Договор о разграничении полномочий между регионом и федеральным центром, носивший чисто символический характер, утвердили 24 июля 2007 года сроком на десять лет. Таким образом, срок действия документа истекает 24 июля 2017 года. При этом, по словам, спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, договор истекает раньше, так как именно в этот день десять лет назад он вступил в силу. Татарстан — единственная республика в Российской Федерации, руководитель которой именуется «президент», в то время как в остальных республиках «главы».



Ранее источники РБК сообщили о том, что Кремль не собирается продлевать текущий договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, также не рассматривается сценарий заключения нового соглашения. Пресс-секретарь главы государства не прокомментировал судьбу договора.

Власти Татарстана хотели бы, чтобы договор в том или ином виде сохранился. Они не настаивают на заключении нового соглашения, при этом их удовлетворила бы пролонгация существующего документа.

Федеральный центр не хочет идти навстречу Татарстану, так как договор о разграничении полномочий по сути ничего не решает, а вопросы, касающиеся полномочий республики, урегулированы действующим законодательством, полагает источник РБК, близкий к Кремлю.

По словам собеседника РБК, близкого к руководству Татарстана, республиканские и федеральные власти обсуждают ситуацию с договором и решают, как можно компенсировать его отсутствие.