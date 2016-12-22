В Росгвардии заявили об угрозах в адрес сотрудников после акций протеста

Сообщения с угрозами поступают сотрудникам Росгвардии, которые работают во время проведения массовых мероприятий, в том числе акций протеста. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

«Организаторы и непосредственные участники такого рода мероприятий инициируют появление негативных публикаций, угрожают им самим (сотрудникам Росгвардии), их семьям, родным и близким в социальных сетях, блогах, через комментарии в некоторых печатных и электронных СМИ», — заявили в ведомстве. В департаменте добавили, что авторы таких сообщений руководствуются «исключительно благородными целями» и называют себя «борцами с коррупцией». В Росгвардии также заявили, что считают информацию о нарушавших закон сотрудниках ведомства «необоснованной».

По словам собеседника агентства, те, кто распространяют эту информацию, хотят «привлечь к себе внимание посредством проведения по надуманным предлогам различного рода акций, как правило, провокационного характера». В ведомстве заявили, что не будут терпеть «предвзятых обвинений, клеветы и оскорблений» в адрес своих сотрудников и будут защищать честь и достоинство «войск национальной гвардии и непосредственно каждого военнослужащего и сотрудника» в суде. Вместе с тем в департаменте отметили, что Росгвардия «готова к диалогу по существу рассматриваемых тем с общественностью, средствами массовой информации».

В конце июня Совет по правам человека (СПЧ) совместно с представителями Росгвардии и МВД договорились создать рабочую группу для обсуждения изменений законодательства о массовых мероприятиях и правоприменительной практике. По словам руководителя комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николая Сванидзе, они обсуждали «то, что связано с 12 июня (антикоррупционными акциями в России)». Он отметил, что создание совместной группы является «единственным решением, которое в данный момент можно было принять».



Акции против коррупции прошли 12 июня в нескольких десятках городов России. Организаторами акций выступили сторонники Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. В Москве несанкционированная акция протеста прошла на Тверской улице. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержали более 850 человек, в МВД заявляли о 150 задержанных.