Хакеры разместили на странице Минобразования Украины фотографии девушек

Неизвестные хакеры взломали главную страницу Министерства образования и науки Украины утром 11 июля. Информация об этом опубликована на сайте ведомства, работа которого к настоящему времени восстановлена.

Из-за «несанкционированного вмешательства» на главной странице министерства были «изменены данные», а сам ресурс «временно не работал», говорится в сообщении министерства.

Агентство «Украинские новости» сообщило, что на главной странице ведомства были размещены фотографии обнаженных и полуобнаженных девушек, которые отображались при переходе на сайт из поисковых систем, а также обращение к некой «Севастьяновой», которую неизвестные так «поздравляли» «с годовщиной».

По данным на 10 утра местного времени работа сайта ведомства была полностью восстановлена.

Минобразования Украины уже обратилось с заявлением в департамент Национальной полиции страны, который занимается расследованием киберпреступлений​.