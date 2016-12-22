Более 60% россиян заявили об отсутствии доплат за сверхурочную работу

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СМИ сообщили о переходе в «Бордо» футболиста «Зенита»

Как уничтожали самых опасных террористов в мире

ФАС прекратит принимать жалобы по тендерам на капремонт от физлиц

РЖД заказали стратегию для развития зарубежных проектов

Курс евро на 12 июля

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Cоюз журналистов Чечни опубликовал открытое обращение к «Новой газете»

В Баренцевом море спецназ на вертолете задержал траулер с тонной краба

СМИ сообщили о 25 пострадавших в ДТП с автобусом в Сербии

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Депутаты попросили Путина сохранить должность президента в Татарстане

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В Росгвардии заявили об угрозах в адрес сотрудников после акций протеста

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СМИ сообщили о признании боевиками ИГ смерти аль-Багдади

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