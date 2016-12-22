Более 60% россиян заявили об отсутствии доплат за сверхурочную работу

Более 60% россиян не получают компенсации за задержки на работе. Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте Роструда результаты опроса, проведенного по заказу ведомства.
При этом 40% респондентов готовы работать сверхурочно, если дополнительные часы будут оплачены в двойном размере. Финансовые компенсации за задержки на работе выплачивают 11% россиян, 8% опрошенных сверхурочные компенсируют отгулами.
По результатам опроса, постоянно задерживаются на работе 32% респондентов, 30% — редко (один-два раза в месяц), 28% — часто (один-два раза в неделю). Только 10% опрошенных заявили, что никогда не задерживаются на работе.
Согласно ст. 152 Трудового кодекса «оплата сверхурочной работы», за первые два часа, отработанные после окончания рабочего дня, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. Размер компенсации за сверхурочную работу может быть определен трудовым или коллективным договором, а также локальным нормативным актом организации. Также сверхурочные часы, по желанию сотрудника, работодатель может компенсировать, выделив дополнительное время отдыха.
В марте Роструд сообщил о снижении количества нарушений по оплате труда на 30% за январь—февраль 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.