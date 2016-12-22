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Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм
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Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм
Политика, 10:51
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Назарбаев подписал закон о лишении гражданства Казахстана за терроризм

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев подписал закон о внесении поправок в законодательные акты, которые предусматривают лишение гражданства страны за терроризм. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе президента.

По словам собеседника агентства, подписанный Назарбаевым документ должен привести действующие законы в соответствие с принятыми в марте поправками в Конституцию Казахстана.

Поправки касаются семи кодексов и 46 законов страны. Кроме того, лишение гражданства как «дополнительный вид уголовного наказания» теперь предусматривается в 21 статье УК Казахстана. Лишать гражданства страны будут за «акт терроризма, создание и руководство террористической группой, участие в ее деятельности».

Такое наказание предусматривается по 14 составам особо тяжких террористических преступлений, предусмотренных в десяти статьях УК Казахстана. В пресс-службе президента отметили, что лишение гражданства будет применяться судом «в исключительных случаях» после глубокого исследования деталей дела, тяжести преступления и его последствий.

Президент России Владимир Путин в апреле текущего года предложил внести законопроект о лишении приобретенного гражданства для тех, кто был замешан в террористической и экстремистской деятельности. По словам главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова, законопроект должен был быть рассмотрен в мае и затем ко второму чтению «некоторые положения» будут скорректированы.

В казахстанском городе Актобе в июне 2016 года неизвестные обстреляли оружейный магазин и воинскую часть. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали троих преступников и ранили еще одного. Также один из нападавших был задержан. В городе объявили режим антитеррористической операции. В результате нападения погибли три человека, еще десять были ранены. По словам представителя МВД республики Алмаса Садубаева, нападавшие были «приверженцами нетрадиционных религиозных течений».

Теги: терроризм , Казахстан , Назарбаев
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