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В Кемерово из-за радиации временно закрыли детский сад
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В Кемерово из-за радиации временно закрыли детский сад
Общество, 09:53
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В Кемерово из-за радиации временно закрыли детский сад

Управление Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Кемеровской области закрыло на 60 дней детский сад в городе Кемерово из-за недопустимого содержания радона в воздухе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

После очередного ремонта детский сад посетила плановая проверка Роспотребнадзора. В нескольких комнатах была обнаружена недопустимая концентрация радиоактивного газа радона. «Из-за нарушений судебный пристав-исполнитель уже приостановил деятельность учреждения на 60 суток», — говорится в сообщении ФСПП.

В ведомстве сообщают, что по итогам проверки муниципальное учреждение привлекли к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В случае если нарушения не будут устранены, детский сад может быть закрыт полностью.

Детей во время действий судебных приставов в здании не было, так как учреждение было закрыто на ремонт.

В начале июля в Архангельске в Парке Победы в память о Великой Отечественной войне разместили авиационную пушку, радиоактивный фон которой превышал допустимые величины в 150 раз. Пушка была демонтирована и утилизирована.

Теги: радиация , детский сад , Кемерово
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