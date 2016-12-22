В Минобороны опровергли захват российского военнослужащего в Донбассе

В Минобороны заявили, что задержанный в Донбассе россиянин Виктор Агеев проходил службу по призыву, в прошлом году уволился в запас и «больше не имел к военной службе никакого отношения». Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает «Интерфакс».

По данным ведомства, Агеев в интервью украинским СМИ сообщил о подписании контракта и получении воинского звания в Луганске, однако в ЮВО заявили, что в Луганске российских военнослужащих «не было и нет».

Также ведомство опровергает заявление Агеева о подписании контракта за 4 дня, так как поступлению на военную службу по контракту «предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов».

«В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части № 65246, так как оно расположено в совершенно другом городе <...> Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего», — говорится в сообщении.

Украинские журналисты взяли интервью у задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева 9 июля. Он рассказал, что в марте 2017 года подписал контракт в Ростовской области, и назвал номер своей воинской части 65 246. «Я военнослужащий», — сказал задержанный в интервью «ТСН.Тиждень».​

По его словам, он приехал в Ростовскую область в марте и пробыл в своей части четыре дня, после чего его переправили в Луганскую область Украины.

Ранее российское Минобороны уже заявляло, что Агеев не является действующим военнослужащим России. «Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации», — говорилось в сообщении, поступившем в распоряжение РБК.

27 июня русская служба «Би-би-си» сообщила, что в ЛНР попал в плен 22-летний российский военнослужащий, разведчик Виктор Агеев. При этом издание ссылалось на источники в Минобороны Украины и командовании 93-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил республики.