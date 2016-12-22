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СМИ сообщили о 14 пострадавших в результате пожара в ТЦ «РИО» в Москве
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СМИ сообщили о 14 пострадавших в результате пожара в ТЦ «РИО» в Москве
Общество, 19:34
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СМИ сообщили о 14 пострадавших в результате пожара в ТЦ «РИО» в Москве

В Москве в результате пожара в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе пострадали 14 человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах города, передает ТАСС. Ранее РЕН ТВ сообщал о шести пострадавших.

Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичного управления МЧС, пожару в ТЦ был присвоен четвертый ​ (второй по сложности) ранг, «в связи с плотным задымлением в здании». По данным источника агентства, знакомого с ситуацией, площадь задымления составила 70 тыс. кв. м. По его словам, в ТЦ могут все еще находиться люди, информация об этом уточняется.

Пожар в ТЦ «Рио» в Москве
Видео: YouTube / Рассекречено

Пожар в ТЦ «РИО» вспыхнул в понедельник, 10 июля. Информация о пожаре поступила в МЧС в 17:39 мск. Пожарные прибыли на место происшествия в 17:50 мск. Как отмечается на сайте МЧС, на тушение возгорания были направлены 25 подразделений, а именно 81 человек личного состава.

В МЧС рассказали РБК, что был обнаружен очаг возгорания, но что именно загорелось и площадь пожара «уточняется». В ведомстве отметили, что из здания были эвакуированы все люди.

Как сообщал телеканал «360» со ссылкой на источники в экстренных службах, на втором этаже ТЦ были заблокированы два человека. По словам собеседника телеканала, система удаления дыма в здании не сработала.

Директор ресторана Burger King в ТЦ «РИО» на Дмитровском шоссе Александр Иванов рассказал РБК, что в эпицентре пожара находится текстильный магазин, который расположен на цокольном этаже здания.

Теги: Москва , МЧС , происшествие , Пожар
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