Кудрин прокомментировал ситуацию с банком «Югра»

Ситуация с банком «Югра», в котором Центробанк ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов, свидетельствует о сложностях в финансовой системе России в целом, считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы понимаем, что сейчас сложное положение финансовой системы (России). Такое беспокойство было. Надеюсь, что в целом финансовая система будет устойчива», — сказал он, комментируя ситуацию с банком «Югра».

Ранее в понедельник Банк России ввел на три месяца мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка «Югра» и временную администрацию в нем сроком на полгода. Мораторий введен в соответствии со статьей ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Как сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев, регулятор выявил в действиях руководства «Югры» признаки манипуляций с вкладами и обратился в правоохранительные органы. Он пояснил, что Центробанк обнаружил признаки недостоверности подаваемой кредитной организацией отчетности и возможного вывода активов.

Президент банка «Югра» назвал ситуацию вокруг кредитной организации «непонятной» и заявил, что ЦБ не предупреждал о готовящемся решении. По его словам, банк выполнял все нормативы регулятора и обладал ликвидностью.

Банк «Югра» является одним из 30 крупнейших банков по размеру активов. Кредитная организация также входит в топ-20 по размеру привлеченных от населения средств.