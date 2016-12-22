В Минкомсвязи назвали «антисоциальной» идею отмены роуминга в России

Замглавы Минкомсвязи Дмитрий Алхазов назвал «антисоциальной» идею отмены роуминга в России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу замминистра.

Алхазов считает, что если операторам мобильной связи запретить тарифицировать роуминг, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов, доля которых составляет 7%, перераспределят на всю тарифную линейку и абонентскую базу. Он пояснил, что, таким образом, оставшиеся 93%, которые не уезжают из домашнего региона, будут доплачивать за путешественников.

«То есть большинство, фактически не пользующееся роумингом, будет доплачивать за тех, кто им пользуется. Поэтому при всей кажущейся социальной позитивности этой идеи экономически она носит в себе антисоциальный характер», — сказал замминистра.

Комментируя возможное введение единого тарифа на связь, он отметил, что в России нет единых тарифов на электричество и услуги ЖКХ. По его словам, «если сейчас выровнять всю страну», то регионы, в которых связь стоит дешевле, будут субсидировать регионы, где эти услуги стоят дороже. В качестве примера он привел Крайний Север и Дальний Восток, где связь «исторически» стоит дороже, чем в Центральном федеральном округе.

«Если мы это выровняем, то сложится ничем экономически не обоснованная ситуация, примененная к людям, которые живут в разных экономических условиях», — резюмировал Алхазов.

В конце июня депутаты «Справедливой России» внесли в Госдуму поправки в закон «О связи», которые предусматривает отмену наценки за вызовы в роуминге во время путешествий по стране.

По мнению лидера партии Сергея Миронова «внутренний роуминг» стал «просто анахронизмом». Изначально его вводили под предлогом компенсационных мер сотовым компаниям, которые должны были осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи, а теперь это делают редко.

Депутаты предложили дополнить ст. 54 закона «О связи» положением, по которому оплата телефонных соединений между абонентами на территории России будет осуществляться по единому тарифу услуг оператора, вне зависимости от места нахождения.

При этом норма будет распространяться только на операторов, чьи тарифы подлежат государственному регулированию, то есть владеющих 25% номерной емкости одного региона.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указали, что он направлен на отмену «национального роуминга», а именно применения разных тарифов оплаты связи в зависимости от нахождения абонента в том или ином регионе.

Ранее отменить национальный роуминг призывали представители Федеральной антимонопольной службы. Так они надеялись снизить стоимость связи в роуминге для туристов в Крыму.