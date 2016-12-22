«Роснефть» начала закупку нефти в Ливии
Бизнес, 16:30
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«Роснефть» начала закупку нефти в Ливии
Компания «Роснефть» начала закупку нефти в Ливии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ливийской нефтегазовой компании NOC Мустафу Саналла.
«Они начали забирать нефть. Ежемесячно по 1-2 отгрузки», — сказал Саналла.
Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что компания закупает нефть в Ливии, но деталей не уточнил.
В феврале 2017 года «Роснефть» и ливийская National Oil Corporation подписали соглашение о сотрудничестве и договор о покупке российской компанией в Ливии сырой нефти.