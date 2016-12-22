Компания «Роснефть» начала закупку нефти в Ливии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ливийской нефтегазовой компании NOC Мустафу Саналла.

«Они начали забирать нефть. Ежемесячно по 1-2 отгрузки», — сказал Саналла.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил РБК, что компания закупает нефть в Ливии, но деталей не уточнил.

В феврале 2017 года «Роснефть» и ливийская National Oil Corporation подписали соглашение о сотрудничестве и договор о покупке российской компанией в Ливии сырой нефти.