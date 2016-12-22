Большой театр назвал провокацией сообщения о переносе «Нуреева» Мединским

Директор Большого театра Владимир Урин назвал провокацией информацию о переносе балета «Нуреев» по личному распоряжению министра культуры Владимира Мединского. Об этом он заявил РБК.

«Вдруг возник напряженно-политический контекст вокруг всего этого. Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка [от Владимира Мединского] не было, никаких указаний не давалось. Кто пускает такие провокации, мне трудно сказать», — заявил Урин.

Первый заместитель министра культуры России Владимир Аристархов заявил РБК, что он «не в курсе [причин переноса премьеры балета «Нуреев»]». «Пропаганда нетрадиционных отношений, безусловно, недопустима», — добавил он.

В понедельник, 10 июля, ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Минкультуры, сообщил, что Большой театр принял решение перенести премьеру балета «Нуреев» постановки Кирилла Серебренникова по распоряжению Мединского. В результате спектакль был перенесен с 11 июля на май 2018 года.

По словам собеседника издания, балет был перенесен, потому что Министерству культуры не понравилась в постановке пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей. О том, что решение о снятии постановки принимал Мединский, подтвердил источник РБК, близкий к руководству Министерства культуры.



Источник ТАСС рассказал, что в постановке Серебренникова большинство артистов будут исполнять свои роли без одежды. Также в оформлении спектакля планируется использовать фотографию танцовщика Рудольфа Нуреева, где он изображен полностью обнаженным.



В свою очередь, директор Большого театра Владимир Урин на пресс-конференции заявил, что премьера «Нуреева» была перенесена, потому что спектакль не был готов. Он отметил, что такое решение приняла труппа и режиссер «Нуреева» Серебренников.