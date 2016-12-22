Кремль заявил о невозможности влияния соцсетей Трампа на отношения с США

Публикации и высказывания президента США Дональда Трампа в социальных сетях не могут отразиться на отношениях Москвы и Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос о публикации Трампа в Twitter о том, что рабочая группа по кибербезопасности между Россией и США может быть так и не создана, передает корреспондент РБК.

«А почему она [публикация в Twitter Трампа] должна отразиться на доверии [к нему со стороны президента России]? Она не может отразиться», — уточнил Песков.

По словам пресс-секретаря, только «время покажет», создадут ли такую рабочую группу две страны. Он отметил, что Путин и Трамп «друг другу ничего не обещали по этому вопросу» и озвучили лишь «готовность работать в этом направлении».

Ранее американский лидер заявил на своей странице в Twitter, что обсуждение с Владимиром Путиным возможности создания совместной группы по кибербезопасности не означает, что он (Трамп) верит в то, что это может произойти. «Тот факт, что президент Путин и я обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня — может, и оно произошло!» — сообщил президент США.​

На первой личной встрече президенты России и США 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20 они «сошлись в оценке» важности решения проблем кибербезопасности. Об этом сообщил присутствовавший на этой встрече министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трамп и Путин условились создать рабочую группу, целью которой будет — понять, как можно совместно контролировать безопасность в киберпространстве и не допускать вмешательства во внутренние дела других стран.