Оплата парковки в Москве оказалась временно недоступна для абонентов МТС

Абоненты компании сотовой связи МТС временно не смогут пополнить парковочный счет посредством СМС, заявили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП). Об этом сообщает «РИА Новости».

Как говорится в сообщении, пополнение парковочного счета для абонентов МТС «временно недоступно». «Пополнить парковочный счет можно с помощью банковской карты через приложение «Парковки Москвы» или через личный кабинет на сайтах АМПП и на портале мэра и правительства Москвы», — сообщают с АМПП.

Также в пресс-службе сообщили, что оплата парковки возможна только при положительном балансе на парковочном счете. Оплату можно произвести также с помощью стационарных паркоматов.

Платная парковка введена в Москве в конце 2013 года. Изначально она была введена только в самом центре города, внутри Бульварного кольца. Позже эта зона постоянно расширялась. В декабре 2015 года в зону платной парковки попала еще 291 улица. Москвичи провели акции протеста против ее расширения. В январе 2016 года московские власти подтвердили намерение и дальше расширять зону платной парковки. В феврале 2016 года московская мэрия отчиталась о том, что собранные в виде платы за парковку средства пошли на благоустройство улиц.Тарифы за парковку в столице варьируются от 60 до 200 руб. в час.