В РЖД оценили стоимость транспортного перехода на Сахалин в 400 млрд руб.

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Военная полиция России заявила о создании органов дознания

Порошенко заявил о согласии НАТО обсудить членство Украины в альянсе

Прокуратура не нашла вины МЧС в отсутствии оповещений об урагане в мае

Сбившего трех человек в Москве водителя приговорили к 7 годам тюрьмы

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Хеджфонды усилили ставку на ослабление рубля

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Курс евро на 11 июля

EUR ЦБ: 68,77 (-0,17)

Курс доллара на 11 июля

USD ЦБ: 60,3 (-0,08)

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