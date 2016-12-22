В РЖД оценили стоимость транспортного перехода на Сахалин в 400 млрд руб.
Общество, 14:12
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В РЖД оценили стоимость транспортного перехода на Сахалин в 400 млрд руб.
Стоимость строительства транспортного перехода, который свяжет остров Сахалин с материком, составит 400 млрд руб., заявил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин. Об этом сообщает «РИА Новости».
Как сообщил агентству Мишарин, оценочная стоимость моста и тоннеля фактически одинакова. «По предварительной оценке, это порядка 400 млрд руб. Это 540 км», — сказал он.
Также Мишарин добавил, что обсуждается создание на острове «дополнительного перегрузочного комплекса».
Президент России Владимир Путин заявил на прошедшей 15 июня на «прямой линии», что федеральные власти реанимируют проект строительства моста на остров Сахалин.