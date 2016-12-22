Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,63 60,13 EUR Нал. 69,22 68,58 USD Бирж. 60,39 +0,03 EUR Бирж. 68,78 -0,06 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1915,28 +0,15% РТС 999,16 +0,39% Brent 46,35 -1,13% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7370,85 +0,27%
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США
Лента новостей
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США 13:07, Политика Стала известна дата похорон Антона Носика 12:58, Общество «Умная медь»: рост цен позволит внедрить новые технологии в металлургии 12:57, Партнерский материал Сбербанк установил первый банкомат с функцией опознания клиента по лицу 12:50, Финансы Суд удовлетворил первое ходатайство «Системы» по иску «Роснефти» 12:44, Бизнес +7 за полгода: несколько цифр, которые расскажут правду об авторынке 12:44, Авто Прокуратура внесла представление ФССП из-за ситуации с заводом в Тагиле 12:35, Финансы Большой театр назвал новую дату премьеры балета «Нуреев» Серебренникова 12:30, Общество Авиакомпания «Победа» получила допуск на полеты в Стамбул 12:29, Общество Олег Тиньков потратит до $30 млн на покупку GDR TCS Group 12:27, Бизнес Стоимость продукции для ВСМ Москва — Казань оценили в 300 млрд руб. 12:23, Бизнес У банка «Югра» осталось два сценария 12:08, Финансы Какой бизнес позволяет женщине совмещать его с воспитанием детей 12:03, Партнерский материал В Госдуме предложили снизить курортный сбор в два раза 11:55, Экономика Глава банка «Югра» прокомментировал введение временной администрации 11:45, Финансы Власти заявили о начале выплат долгов рабочим завода в Нижнем Тагиле 11:35, Общество Путин оказался владельцем незадекларированного мотоцикла 11:12, Политика СК возбудил три дела после поручения Путина разобраться с «борзотой» 11:03, Общество Ковальчук объяснил отказ от предложений клубов НХЛ 10:48, Спорт Глава СПЧ прокомментировал инициативу о публичном отказе от гражданства 10:44, Общество Кокорин рассказал о взаимоотношениях с тренером сборной России Черчесовым 10:39, Спорт Путин рассказал о поездках на Nissan в бытность работы в мэрии Петербурга 10:23, Политика Поют и пишут: жены политиков, известные творчеством 10:00, Стиль На Крымском мосту начали укладку асфальта 09:58, Общество ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» 09:52, Бизнес В Госдуме предложили уменьшить штрафы РЖД за просроченную доставку 09:48, Бизнес В Катаре заявили о готовности пережить потрясения с $340 млрд резервов 09:41, Экономика Дворкович рассказал о предложении Минсельхоза по расширению продэмбарго 09:27, Экономика
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США
Политика, 13:07
0
Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США

Министерство обороны Грузии планирует приобрести оружие у США взамен советского стрелкового вооружения, в частности винтовки M4 и пулеметы M240. Об этом сообщает портал Interpressnews со ссылкой на Минобороны страны.

По данным Минобороны, закупки оружия будут производиться за счет ежегодно выделяемой Грузии финансовой помощи от США, направленной на развитие обороноспособности страны.

В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис в обращении к министру обороны Грузии Левану Изории заявил, что США готовы помочь реформировать армию Грузии и привести ее к западным стандартам. «Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении амбициозной военной реформы. Важно, что вы выбрали этот курс», — заявил Мэттис.

Он оценил вклад грузинской армии в обеспечение глобальной безопасности, отметив присутствие грузинских военнослужащих в Афганистане. По словам Мэттиса, Грузия является стратегическим партнером США.

Теги: Россия , США , Грузия , вооружение
Главное
СК возбудил три дела после поручения Путина разобраться с «борзотой» Общество
Материалы по теме
Экспорт грузинских вин в Россию вырос в 1,9 раза за I полугодие 2017 года Экономика
МИД назвал Грузию участником политики НАТО по сдерживанию России Политика
Премьер Грузии призвал граждан «жить ценностями Руставели» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку