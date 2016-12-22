Минобороны Грузии заявило о замене автоматов Калашникова на M4 от США

Министерство обороны Грузии планирует приобрести оружие у США взамен советского стрелкового вооружения, в частности винтовки M4 и пулеметы M240. Об этом сообщает портал Interpressnews со ссылкой на Минобороны страны.
По данным Минобороны, закупки оружия будут производиться за счет ежегодно выделяемой Грузии финансовой помощи от США, направленной на развитие обороноспособности страны.
В мае глава Пентагона Джеймс Мэттис в обращении к министру обороны Грузии Левану Изории заявил, что США готовы помочь реформировать армию Грузии и привести ее к западным стандартам. «Пентагон готов оказать помощь Грузии в осуществлении амбициозной военной реформы. Важно, что вы выбрали этот курс», — заявил Мэттис.
Он оценил вклад грузинской армии в обеспечение глобальной безопасности, отметив присутствие грузинских военнослужащих в Афганистане. По словам Мэттиса, Грузия является стратегическим партнером США.