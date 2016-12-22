Сбербанк установил первый банкомат с функцией опознания клиента по лицу

Первый банкомат, способный проводить идентификацию клиентов по лицам, появился в офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте, сообщают «Ведомости». Представитель банка пояснил изданию, что тестирование технологии будет проводиться до конца 2017 года, по итогам эксперимента будет принято решение о дальнейшем ее внедрении.

По данным портала Vc.ru, на первом этапе банкомат доступен только сотрудникам банка.

В конце мая 2017 года сообщалось, что в Сбербанке проводятся «работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией».

О своем интересе к технологиям биометрического распознавания клиентов тогда сообщали и представители других банков. В частности, директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов пояснил, что пилотный проект по идентификации клиентов по лицу в банкоматах кредитной организации может быть запущен уже в этом году.