Австрия запретила въезд в страну для министра экономики Турции

Министру экономики Турции Нихату Зейбекчи запретили въезд в страну для участия в мероприятиях, посвященных годовщине неудавшегося госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Австрии.

«Я могу подтвердить, что (австрийский) министр иностранных дел (Себастьян) Курз фактически запретил министру экономики Турции въезд в страну», — заявил представитель МИДа. По его словам, визит главы Минэкономики Турции в Австрию представлял бы «опасность для общественного порядка и безопасности».

Нидерланды объявили вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша персоной нон грата 7 июля, который также планировал принять участие в мероприятии в честь годовщины неудачного госпереворота в Турции. Правительство Нидерландов заявило, что визит Тюркеша и других представителей властей Турции в страну нежелателен «с учетом нынешнего состояния отношений между странами».

Попытка госпереворота была предпринята военными Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли 249 человек и более 2 тыс. получили ранения. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране чрезвычайное положение. В мае 2017 года Эрдоган заявил, что режим ЧП будет действовать до тех пор, пока в Турции не наступят «благополучие и мир».