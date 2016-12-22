Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,58 60,08 EUR Нал. 69,21 68,55 USD Бирж. 60,30 -0,05 EUR Бирж. 68,78 -0,07 USD ЦБ. 60,38 +0,14 EUR ЦБ. 68,95 +0,57 EUR/USD 1,14 +0,00 ММВБ 1918,06 +0,29% РТС 1001,88 +0,67% Brent 46,74 -0,30% DJIA 21414,34 +0,44% Nasdaq 6153,08 +1,04% FTSE 7366,26 +0,21%
Австрия запретила въезд в страну для министра экономики Турции
Лента новостей
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» 09:52, Бизнес В Госдуме предложили уменьшить штрафы РЖД за просроченную доставку 09:48, Бизнес В Катаре заявили о готовности пережить потрясения с $340 млрд резервов 09:41, Экономика Дворкович рассказал о предложении Минсельхоза по расширению продэмбарго 09:27, Экономика Австрия запретила въезд в страну для министра экономики Турции 09:26, Политика Песков назвал рассказ NYT о стычке Путина с Трампом абсурдом 09:06, Политика Банк России отозвал лицензию у двух московских банков 08:51, Экономика СМИ сообщили об опасном сближении самолета НАТО с пассажирским Airbus 08:45, Общество Банк России отозвал лицензию у московского банка 08:39, Экономика Дворкович рассказал об отсутствии планов по росту дивидендов «Газпрома» 08:31, Бизнес В России упростили процесс регистрации автомобилей 08:29, Общество На Дальнем Востоке вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку 08:16, Общество Минздрав предложил ограничить скрытую рекламу алкоголя в кино и на ТВ 08:13, Общество Маккейн заявил об отсутствии победной стратегии США в Афганистане 07:57, Политика В Ленинградской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек 07:34, Общество В Калифорнии эвакуировали почти 8 тыс. человек из-за природных пожаров 07:04, Общество Все лето дожди: как погода влияет на покупку и продажу квартир 07:01, Недвижимость «Ведомости» узнали о планах ЦБ усложнить перевод денег с карты «Мир» 06:54, Финансы Олимпийские чемпионы посетили российскую авиабазу Хмеймим в Сирии 06:19, Общество США отменили запрет на провоз электроники на рейсах Kuwait Airways 05:30, Общество В Лондоне на рынке произошел пожар 04:48, Общество Трамп заявил о сомнениях в реализации одной из договоренностей с Путиным 04:41, Политика В Думе предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины 04:18, Политика СМИ узнали о планах оставить НАТО без постоянного представителя России 04:11, Политика Сын Трампа назвал повод для закрытой встречи с российским адвокатом 03:16, Политика Кремль рассказал о «новой практике» Путина после прямой линии 03:09, Политика Путин поручил разобраться с ремонтом домов за счет жителей Екатеринбурга 02:19, Общество Псаки заявила о попавшем в «ловушку Путина» Трампе 01:18, Политика
Австрия запретила въезд в страну для министра экономики Турции
Политика, 09:26
0
Австрия запретила въезд в страну для министра экономики Турции

Министру экономики Турции Нихату Зейбекчи запретили въезд в страну для участия в мероприятиях, посвященных годовщине неудавшегося госпереворота в Турции в июле 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД Австрии.

«Я могу подтвердить, что (австрийский) министр иностранных дел (Себастьян) Курз фактически запретил министру экономики Турции въезд в страну», — заявил представитель МИДа. По его словам, визит главы Минэкономики Турции в Австрию представлял бы «опасность для общественного порядка и безопасности».

Военный переворот в Турции. Фоторепортаж Еще 19 фото
Фотогалерея

Нидерланды объявили вице-премьера Турции Тугрула Тюркеша персоной нон грата 7 июля, который также планировал принять участие в мероприятии в честь годовщины неудачного госпереворота в Турции. Правительство Нидерландов заявило, что визит Тюркеша и других представителей властей Турции в страну нежелателен «с учетом нынешнего состояния отношений между странами».

Попытка госпереворота была предпринята военными Турции 15 июля 2016 года. В результате погибли 249 человек и более 2 тыс. получили ранения. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране чрезвычайное положение. В мае 2017 года Эрдоган заявил, что режим ЧП будет действовать до тех пор, пока в Турции не наступят «благополучие и мир».

Теги: Австрия , Турция , госпереворот , Реджеп Тайип Эрдоган
Главное
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Югра» Бизнес
Материалы по теме
Германия начала вывод военных с авиабазы Инджирлик в Турции Политика
Путин заявил об улучшении ситуации в Сирии благодаря Турции Политика
Нидерланды объявили вице-премьера Турции персоной нон грата Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку