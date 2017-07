Песков назвал рассказ NYT о стычке Путина с Трампом абсурдом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The New York Times (NYT) о стычке Владимира Путина с Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20 в Гамбурге. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда», — сказал он.​Песков пояснил, что на встрече глав России и США были только два человека, поэтому журналисты ​NYT не могли знать, что там происходило. ​«Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», — сказал Песков.«От того, как завершилась эта встреча, и от того, какие процессы эта встреча потенциально может инициировать, зависит то, насколько эффективно мы вместе начнем разгребать вот эти авгиевы конюшни международных и региональных проблем, с которыми нам всем приходится сейчас сталкиваться», — заключил он.Ранее журналисты NYT ​ опубликовали материал, в котором говорилось, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на протяжении почти 40 минут обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Издание ссылалось на источник в Белом доме, которому об этом стало известно от госсекретаря США Рекса Тиллерсона.Путин после этого диалога заявил , что шанс на восстановление отношений с США есть.При этом Трамп назвал переговоры со своим российским коллегой «потрясающими». По данным американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, во время встречи между Путиным и Трампом даже возникла «позитивная химия».Первая официальная личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла за закрытыми дверями во время саммита G20 в Гамбурге. По разным данным, она продлилась от двух с четвертью до двух с половиной часов. Журналисты присутствовали в комнате переговоров только первые шесть минут, затем их попросили удалиться. Тем временем лидеры обменялись несколькими репликами и выразили надежду на положительный исход встречи.