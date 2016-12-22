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Песков назвал рассказ NYT о стычке Путина с Трампом абсурдом
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Песков назвал рассказ NYT о стычке Путина с Трампом абсурдом
Политика, 09:06
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Песков назвал рассказ NYT о стычке Путина с Трампом абсурдом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The New York Times (NYT) о стычке Владимира Путина с Дональдом Трампом во время их первой встречи на саммите G20 в Гамбурге. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«Все эти рассуждения, которые вы упомянули, про New York Times, из серии абсурда», — сказал он.

​Песков пояснил, что на встрече глав России и США были только два человека, поэтому журналисты ​NYT не могли знать, что там происходило. ​

«Я еще раз повторяю, там были только два человека, и откуда New York Times знать, сколько минут что обсуждалось, и кто когда повысил голос, повысил ли вообще — то есть это все просто красноречиво свидетельствует о том, что там сидят большие сказочники, которые делают все возможное, чтобы не дать волне русофобской схлынуть», — сказал Песков.

«От того, как завершилась эта встреча, и от того, какие процессы эта встреча потенциально может инициировать, зависит то, насколько эффективно мы вместе начнем разгребать вот эти авгиевы конюшни международных и региональных проблем, с которыми нам всем приходится сейчас сталкиваться», — заключил он.

Ранее журналисты NYT ​опубликовали материал, в котором говорилось, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Путиным на протяжении почти 40 минут обсуждал предполагаемое вмешательство России в выборы в США. Издание ссылалось на источник в Белом доме, которому об этом стало известно от госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Путин после этого диалога заявил, что шанс на восстановление отношений с США есть.

При этом Трамп назвал переговоры со своим российским коллегой «потрясающими». По данным американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, во время встречи между Путиным и Трампом даже возникла «позитивная химия».

Первая официальная личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла за закрытыми дверями во время саммита G20 в Гамбурге. По разным данным, она продлилась от двух с четвертью до двух с половиной часов. Журналисты присутствовали в комнате переговоров только первые шесть минут, затем их попросили удалиться. Тем временем лидеры обменялись несколькими репликами и выразили надежду на положительный исход встречи.
Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , саммит G20 , The New York Times , Дональд Трамп
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