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Кремль рассказал о «новой практике» Путина после прямой линии
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Кремль рассказал о «новой практике» Путина после прямой линии
Политика, 03:09
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Кремль рассказал о «новой практике» Путина после прямой линии

Президент Владимир Путин перед встречей с главами регионов просматривает обращения жителей конкретного региона, которые поступили в ходе прямой линии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Это такая новая практика. И можно сказать, что она достаточно эффективная», — сказал он. Он пояснил, что такая подготовка к встречам позволяет Путину понять настроения населения жителей и поделиться этим пониманием с главой конкретного региона.

Песков отметил, что перед визитом в Екатеринбург, где Путин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, глава государства просмотрел обращения жителей региона.

По словам пресс-секретаря президента, от региона к региону «проблемы в основном схожи, но акценты могут меняться». «Президент обращает на это внимание», — подчеркнул Песков. По его словам, российский лидер «понимает, что далеко не всегда это проблемы общестранового характера, но, тем не менее, он считает необходимым на них реагировать».

Песков также отметил, что заранее обращения россиян президенту не проверяются. «Мы знаем, что некоторые обращения граждан не подтверждаются, и президент это понимает», — пояснил он.

Владимир Путин встретился с Евгением Куйвашевым 9 июля. В ходе встречи президент показал губернатору Свердловской области обращение от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. В нем утверждалось, что директор предприятия отказался платить сотрудникам зарплату до тех пор, пока «к нему лично не обратится президент». «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — сказал президент и попросил Кувышева разобраться в этом вопросе.

На встрече Путин также поручил главе Свердловской области проверить жалобу жителей Екатеринбурга, которые рассказали о том, что их заставляют за свой счет ремонтировать фасады домов в связи с чемпионатом мира по футболу в 2018 году.






 

Теги: Владимир Путин , Дмитрий Песков , прямая линия
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