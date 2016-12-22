Путин поручил разобраться с ремонтом домов за счет жителей Екатеринбурга

Президент Владимир Путин поручил губернатору Свердловской области проверить информацию о том, что жителей Екатеринбурга за свой счет заставляют ремонтировать фасады домов в связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Об этом глава государства сказал на встрече с Куйвашевым в Екатеринбурге, передает «РИА Новости».

Как отмечает агентство, губернатор Свердловской области на встрече передал Путину жалобы и обращения жителей, которые поступили в ходе «прямой линии». Согласно жалобам, ремонтировать фасады заставляют тех жителей Екатеринбурга, чьи дома расположены по маршруту движения гостей во время предстоящего чемпионата, пишет агентство.

«Якобы от людей требуют в обязательном порядке отремонтировать за свой счет фасады домов. С этим точно надо разобраться», — сказал Путин Куйвышеву. «Посмотрите, насколько это законно. И с мэром [Екатеринбурга] поговорите», — добавил он.

Глава государства также поручил главе региона разобраться с выходом из строя очистных сооружений, на что жители также указали в ходе «прямой линии», отмечает агентство. «Экологи бьют тревогу. Но дело не в экологах. А дело в людях. Надо немедленно с этим разобраться», — сказал Путин.