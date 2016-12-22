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Постпред США в ООН заявила о недоверии к России
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Постпред США в ООН заявила о недоверии к России
Политика, 20:30
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Постпред США в ООН заявила о недоверии к России

США не доверяют и не намерены доверять России по вопросам кибербезопасности. Об этом в интервью телеканалу CNN заявила постпред США в ООН Никки Хейли.

Она напомнила, что именно российский дипломат в настоящее время возглавляет бюро по борьбе с терроризмом в ООН. «С точки зрения кибербезопасности мы должны работать с Россией, говорить ей, что происходит, будет происходить», — заявила она. При этом, отметила Хейли, это не означает, что Вашингтон готов довериться российским партнерам. «Мы никогда не доверяли России, мы не можем доверять России, и мы не будем ей доверять», — подчеркнула она.

Ранее Никки Хейли заявляла, что Дональд Трамп осведомлен о вмешательстве российских хакеров в выборы в США и поднимал эту тему на переговорах с Владимиром Путиным в Гамбурге. Сам Дональд Трамп, рассказывая о встрече с российским лидером, упомянул, что «дважды сильно надавил» на него по этому вопросу. Однако Путин опроверг эти обвинения.

По итогам переговоров в Гамбурге Владимир Путин рассказал, что Россия и США создадут рабочую группу по вопросам безопасности в киберсреде. При этом он подчеркнул, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в подобных вопросах.

Теги: США , ООН
Главное
Трамп рассказал о давлении на Путина при встрече на G20 Политика
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