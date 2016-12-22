Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов

Проживающие в Израиле ветераны Великой Отечественной войны, ранее имевшие советское или российское гражданство, будут получать с 1 января 2018 года пожизненное обеспечение от России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Выплаты будут получать члены партизанских отрядов, узники концлагерей, сотрудники военных предприятий, корреспонденты советских СМИ, которые были командированы в войска, вдовы и вдовцы военнослужащих, а также награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размеры выплат составят 500 и 1000 руб. в месяц в зависимости от категории.

Источники и порядок выплат президент поручил определить правительству в течение месяца.

В документе говорится, что лица, подпадающие под действие одновременно двух указов — нового и 2005 года «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», вправе выбрать, на основании какого документа они будут получать материальное обеспечение. Указ 2005 года устанавливал выплаты для участников военных действий, узников концлагерей, вдов военнослужащих и жителей блокадного Ленинграда в размере 500 и 1000 руб.