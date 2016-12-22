Тиллерсон прилетел в Киев на встречу с Порошенко
Политика, 11:01
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Тиллерсон прилетел в Киев на встречу с Порошенко
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прилетел в Киев на встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Фото прибытия Тиллерсона опубликовало посольство США в Киеве.
По данным «112 Украина», вместе с Тиллерсоном в Киев прибыл спецпредставитель департамента США по Украине Курт Волькер. В повестке предстоящей встречи с Порошенко, назначенной на 13:00, — «территориальная целостность Украины» и реформы внутри страны.
Ранее Госдепартамент США отмечал, что в ходе встречи Тиллерсон «подтвердит приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины». Сообщалось, что на ней также будут присутствовать «молодые реформаторы из правительства и гражданского общества» Украины.