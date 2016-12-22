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Автомобильное движение по Тверской улице в Москве возобновлено
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Автомобильное движение по Тверской улице в Москве возобновлено
Общество, 10:32
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Автомобильное движение по Тверской улице в Москве возобновлено

Автомобильное движение на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до «Маяковской» в столице открылось раньше срока. Об этом ​заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил агентству «Интерфакс».

«Завершающий этап прокладки кабельных коммуникаций на этом участке планировалось провести за двое суток. Движение для автомобилей было перекрыто с 00:01 8 июля и должно было возобновиться в ночь с 9 на 10 июля», — сообщил Бирюков.

Заммэра также пояснил, что перекрытие Тверской было необходимо для соединения труб кабельной канализации, проходящих вдоль улицы с обеих сторон. Всего было проложено около 3 км труб, передает агентство.

На благоустройство Садового и Бульварного колец потратят 25,5 млрд руб.
Политика

Ремонтные работы на Тверской проводились в рамках программы «Моя улица». Ранее Бирюков заявил, что программа по благоустройству столичных улиц будет вестись бесконечно: «Меня часто спрашивают, когда закончится программа «Моя улица». Отвечаю: никогда».

Программа «Моя улица» стартовала в 2015 году. Ее реализация, как сообщали ранее власти Москвы, рассчитана до 2018 года.

Теги: Москва , Тверская улица , «Моя улица»
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