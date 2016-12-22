ФАС заявила о планах договориться о снижении цен в московских аэропортах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена добиться снижения цен в кафе московских аэропортах. По словам главы ведомства Игоря Артемьева, ФАС уже ведет переговоры как собственниками аэропортов, так и самими предприятиями общепита, передает «Интерфакс».

Артемьев отметил, что по итогам проверках в аэропортах были выявлены «запредельные» и «супердорогие» цены. Это, по мнению главы ведомства, неприемлемо, поскольку кафе в аэропортах пользуются люди с разным достатком.

В то же время глава ФАС отметил, что ведомство понимает причину завышенных цен, которая кроется в высокой арендной плате. «Поэтому мы ведем переговоры и с администрациями аэропортов с точки зрения размеров арендной платы, и с самими собственниками этих кафе, ресторанов, чтобы все-таки это было приемлемо», — добавил он.

В качестве примера успешной работы ведомства по снижению цен на услуги он привел подешевевшие, по его словам, цены на некоторых автостоянках в Москве. «Мы в последнее время провели серию рейдов и снизили там цены до обоснованных экономических. То есть 100-200 рублей можно понять в час, но 500-600 – невозможно», — заявил он.

В конце июня ФАС завела дело в отношении трех сетей кафе — «Бургер Кинг», «Шоколадница» и «Му-Му» — из-за высоких цен на продукты питания в столичных аэропортах Домодедово и Жуковский. Владельцев кафе обвинили в установлении монопольно высоких цен.