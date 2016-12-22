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В Санкт-Петербурге прошло прощание с Даниилом Граниным
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В Санкт-Петербурге прошло прощание с Даниилом Граниным
Общество, 17:55
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В Санкт-Петербурге прошло прощание с Даниилом Граниным

В Санкт-Петербурге прошло прощание с писателем Даниилом Граниным, скончавшимся 4 июля. Его могила на кладбище в поселке Комарово находится рядом с могилами его супруги, Риммы Майоровой, и поэтессы Анны Ахматовой, передает ТАСС.

Прощание с Граниным прошло в Таврическом дворце. Как передает «Интерфакс», в ходе церемонии перед пришедшими выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр культуры Владимир Мединский и губернатор Георгий Полтавченко.

После церемонии прощания прошли похороны писателя в поселке Комарово. По оценкам полиции, на похороны прибыли около 700 человек. Его гроб сопровождал почетный караул. Кроме того, во время церемонии над кладбищем было произведено три залпа воинского салюта.

Даниила Гранин умер 4 июля на 99-м году жизни. Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Скончался Даниил Гранин. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Писательскую карьеру Гранин начал в 1949 году. Он был автором романов «Искатели», «Иду на грозу», «После свадьбы», «Зубр», «Неизвестный человек», «Мой лейтенант» и других. После смерти писателя свои соболезнования его родным выразил президент Владимир Путин.

Теги: Санкт-Петербург , похороны , Даниил Гранин
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