На президентских выборах в Монголии победил кандидат от оппозиции

В Монголии кандидат от Демократической партии Халтмаагийн Баттулга победил во втором туре президентских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Генерального избирательного комитета.
По информации агентства, Баттулга набрал 50,6% голосов избирателей. Явка на выборах составила 60,9%. Окончательные результаты объявят после подсчета оставшихся голосов, отмечает Reuters.
Второе место занял кандидат от правящей Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд, пишет агентство. За него проголосовали 41,2% избирателей. Около 100 тыс. бюллетеней оказались пустыми, таким образом граждане выразили свой протест в связи с выбором кандидатов, отмечает агентство.
Би-би-си со ссылкой на избирательный комитет сообщает, что Баттулга набрал 50,7% голосов по итогам подсчета 87% голосов избирателей. «Монголия выиграла. Я немедленно приступаю к работе, чтобы разрешить экономические трудности страны», — приводит Би-би-си слова Баттулги.