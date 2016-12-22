Число пострадавших в Гамбурге полицейских выросло почти до 200
Общество, 07 июл, 23:42
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Число пострадавших в Гамбурге полицейских выросло почти до 200
Число полицейских, пострадавших в результате столкновений с протестующими перед саммитом G20 в Гамбурге, возросло до 196 человек. Об этом сообщила местная полиция в Twitter. Ранее было известно о 159 пострадавших правоохранителях.
Протестная акция «Добро пожаловать в ад» в Гамбурге, где проходит саммит G20, началась 6 июля. По данным правоохранителей, в протестах, продолжавшихся всю ночь, участвовали до 8 тыс. человек.
Утром 7 июля протестующие напали на полицейский участок городского района Альтона. Участники акции бросали камни и коктейли Молотова, что привело к возгоранию полицейских машин.
Полиция призвала жителей города обходить стороной полицейский участок, который атаковали протестующие.