«Роскосмос» показал фото с орбиты написанного фермером портрета Путина
Общество, 20:37
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«Роскосмос» показал фото с орбиты написанного фермером портрета Путина
«Роскосмос» опубликовал сделанную с орбиты фотографию портрета Владимира Путина, выполненную итальянским фермером в поле. Соответствующее фото госкорпорация разместила на своей странице в микроблоге в Twitter.
«Решили проверить — видно ли «Путина» из космоса? Мы про портрет, созданный итальянским фермером-художником», — говорится в сообщении «Роскосмоса». Как пояснили РБК в пресс-службе «Роскосмоса», эта фотография была сделана с космического аппарата «Ресурс-П» с расстояния 475 км от Земли. Об изображении портрета Путина на поле площадью 25 тыс. кв. м вблизи Вероны стало известно 5 июля. Эту идею с помощью трактора воплотил фермер Дарио Гамбарин в преддверии саммита G20, который проходит в Гамбурге.
Автор портрета Путина рассказал, что сделал изображение с помощью трактора, которым он пахал поле.
«Почему я решил изобразить Владимира Путина? Могу сказать, что я верю в его большой дипломатический опыт, который он сможет применить в ходе G20», — рассказал РБК фермер. По его словам, «такой политик, как Путин, может помочь новым мировым лидерам построить в мире устойчивое равновесие и справиться с текущими проблемами».
Саммит G20 проходит в Гамбурге 7 и 8 июля. За это время лидеры стран-участниц провели несколько встреч. Также впервые состоялась встреча президента Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.