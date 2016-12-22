Гуцериев рассказал об одобрении ФАС слияния «Техносилы» и «Эльдорадо»

Группа «Сафмар», управляющая активами семьи Гуцериевых-Шишхановых, получила одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на объединение ретейлеров «Техносила» и «Эльдорадо», заявил журналистам Михаил Гуцериев.

При этом он отметил, что сроки завершения слияния назвать пока сложно.

«Это же процесс — это же пока имущество передашь, пока распродашь, пока деньги отдашь. Это же процесс — главное, что он запущен», — сказал бизнесмен, отметив, что завершен процесс может быть и за месяц, и за полтора года.

В декабре 2016 года стало известно, что группа инвесторов, связанная с группой «Сафмар», владеющая сетью «Техносила», приобретет «Эльдорадо».

Компания приняла решение не сохранять бренд «Техносила», магазины сети перейдут под бренд «Эльдорадо», однако «Сафмар» сохранит сайт ретейлера, рассказывал РБК совладелец «Сафмара» Саид Гуцериев.