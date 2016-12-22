Число пострадавших в Гамбурге полицейских увеличилось до 159

Число полицейских, пострадавших в результате столкновений с протестующими перед саммитом G20 в Гамбурге, возросло до 159 человек, пишет Die Welt.

Издание отмечает, что полиция задержала 45 человек, 12 участников протестной акции арестованы.

В четверг, 6 июля, в Гамбурге, где проходит саммит G20, началась протестная акция «Добро пожаловать в ад». Протесты продолжались всю ночь. По данным правоохранителей, в них участвуют до 8 тыс. человек.

Утром 7 июля протестующие напали на полицейский участок городского района Альтона. Протестующие бросали камни и коктейли Молотова, из-за чего загорелись машины полиции. Сообщалось о 111 пострадавших полицейских.

Полиция призвала жителей города обходить стороной полицейский участок, который атаковали протестующие.