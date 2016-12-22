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Мэрия снова не согласовала митинг «За свободный интернет!»
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Мэрия снова не согласовала митинг «За свободный интернет!»
Политика, 15:50
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Мэрия снова не согласовала митинг «За свободный интернет!»
Власти Москвы отказались согласовать площадку для акции «За свободный интернет!» 16 июля против досудебной блокировки интернет-ресурсов, «закона о мессенджерах» и «пакета Яровой». Как сообщается в ответе департамента региональной безопасности Москвы, который есть в распоряжении РБК, в этот день на Бульварном кольце, где должен был пройти митинг, будут проводиться ремонтные работы по программе «Моя улица». В ответе подчеркнули, что организаторы предоставили «противоречивую информацию по сути данного мероприятия».

Пресс-секретарь ПАРНАСа Алла Полищук также рассказала РБК, что партия подаст повторное заявление на проведение митинга 23 июля.

Организаторами митинга помимо ПАРНАСа выступили партии «Демократический выбор», Партия 5 декабря, «Пиратская партия России», Либертарианская партия и организация «РосКомСвобода». Участники акции планировали пройти по бульварам от станции метро «Пушкинская» до проспекта Академика Сахарова. Мэрия уже отказывала организаторам в ее согласовании: сначала планировалось, что митинг пройдет в ближайшее воскресенье, 9 июля. Но тогда городские власти отказались согласовать его из-за мероприятий Кубка конфедераций. После этого в ПАРНАСе решили подать заявку на 16 июля.
Теги: митинг , ПАРНАС
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