В Норильске объявили траур по погибшим при взрыве в шахте
Общество, 12:04
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В Норильске объявили траур по погибшим при взрыве в шахте
Власти Норильска объявят 8 июля траур по погибшим при взрыве на шахте рудника «Заполярный», развлекательные мероприятия в городе отменены. Глава города Олег Курилов выразил соболезнования родным и близким погибших, сообщается на официальном сайте Норильска.
В шахте рудника утром в пятницу произошел взрыв, компания «Норникель», которой принадлежит объект, заявила, что, по предварительным данным, погибли три человека. В компании заявили, что взорваться могли пары метана во время проведения строительных работ.
Местное управление МЧС сообщило, что в шахте находились 165 человек. Власти Красноярского края заявили РБК, что были госпитализированы трое пострадавших.Установлением причины произошедшего займется специальная комиссия Ростехнадзора.