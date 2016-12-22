Ловившему покемонов в храме блогеру смягчили приговор

Samsung Electronics спрогнозировала прибыль выше прибыли Apple

Курс евро на 8 июля

EUR ЦБ: 68,95 (+0,57)

Курс доллара на 8 июля

USD ЦБ: 60,38 (+0,14)

Российский авторынок в первом полугодии вырос на 7%

Трамп заявил об ожидании встречи с Путиным на G20 «с нетерпением»

Суд принял иск о банкротстве Wildberries

Глобальный отзыв концерна Volkswagen затронул Россию

В Норильске объявили траур по погибшим при взрыве в шахте

СМИ сообщили об отказе Смолова от перехода в «Зенит»

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $47 за баррель

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В Гамбурге начался саммит «Двадцатки»

Больше 100 полицейских пострадали в результате протестов в Гамбурге

Биржевой курс евро впервые с ноября 2016 года превысил 69 руб.

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Группу банкиров обвинили в хищении полумиллиарда рублей

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Избитого в московском штабе Навального активиста из больницы увезли в ОВД

При обрушении жилого дома в Неаполе пропали без вести восемь человек

Siemens начала расследование из-за сообщений о поставках турбин в Крым