Суд принял иск о банкротстве Wildberries

Арбитражный суд Московской области принял заявление о признании банкротом ООО «Вайлдберриз», развивающего интернет-магазин Wildberries. Об этом говорится в материалах дела, размещенных в картотеке арбитражных дел. Заявление подал поставщик Wildberries — дистрибьютор одежды и обуви ООО «Прайм».

Представитель Wildberries отказался от комментариев.

Суд рассмотрит обоснованность заявления 12 сентября 2017 года, говорится в определении суда. В апреле «Прайм» уже подавал иск в отношении Wildberries на сумму 136 млн руб., однако суд оставил заявление без движения. Всего с начала 2017 года Wildberries получил уже 13 исков от контрагентов.

Wildberries — крупнейший интернет-магазин в России, согласно рейтингу Data Insight по итогам 2016 года. Компания по обороту обошла предыдущего лидера отрасли — «Юлмарт» — в середине 2016 года. Продажи компании в 2016 году выросли на 43% и составили 45,6 млрд руб.