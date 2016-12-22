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Южная Корея предложила диалог Ким Чен Ыну
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Южная Корея предложила диалог Ким Чен Ыну
Политика, 08:19
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Южная Корея предложила диалог Ким Чен Ыну

Президент Южной Кореи Джэин Мун заявил о готовности Сеула провести переговоры с КНДР по военным вопросам, в том числе прекращение военных действий на границе. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление южнокорейского президента в Берлине.

Кроме того, Южная Корея намерена предложить КНДР меры по воссоединению семей, взаимную приостановку пропагандистского вещания, которую обе страны ведут через громкоговорители на межгосударственной границе.

«Правительство работает над имплементацией предложений [Джэин] Мун. Мы ожидаем получить положительный ответ Северной Кореи на предложение Сеула, направленное на обеспечение мира на Корейском полуострове», — сказала представитель южнокорейского Министерства по делам объединения страны Ли Юджин. Она добавила, что план военных переговоров рассматривается правительством, его детали будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее власти КНДР заявили об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14» по приказу лидера КНДР Ким Чен Ына, который лично наблюдал за испытанием. Ее запустили в сторону Японии. Об этом сообщал телеканал NHK. Ракета преодолела расстояние в 933 км, достигнув высоты в 2802 км. По словам генсекретаря правительства Японии Есихидэ Суги, ракета упала на экономической территории этой страны. Правительство Японии выразило протест и осудило пуск ракеты.

Теги: КНДР , Южная Корея , Сеул , Северная Корея
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