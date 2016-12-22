Цены на сезонные овощи выросли в 1,5 раза из-за холодного лета

СМИ узнали о создании бывшим гендиректором ТНТ двух телекомпаний в США

Банкиры предлжили передать ЦБ часть функций Роскомнадзора

Лавров и Тиллерсон проведут отдельную встречу в Гамбурге на G20

В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов

США поддержали проведение суда в Нидерландах по делу Boeing

Daily Beast узнал о согласии США на военную полицию России в Сирии

WSJ узнала о покупке Баффеттом компании Oncor за $17,5 млрд

Минюст США обвинил экс-менеджера Audi в мошенничестве

Спецслужбы насчитали 150 российских разведчиков в США

Путин прилетел в Гамбург на саммит G20

СМИ узнали об отставке отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала

Суд в США отказался отклонять иск Twitter против правительства

Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса

В ходе столкновений в Гамбурге пострадали несколько десятков полицейских

Microsoft заявила о сокращении 3000 сотрудников

Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн

Суд арестовал сбившую «пьяного» ребенка женщину

Меркель отказалась выступать посредником между Путином и Трампом на G20

Трампу написали несколько страниц рекомендаций перед встречей с Путиным

В Чебоксарах полиция пришла в штаб Навального

В Северном округе Москвы из-за аварии перестал работать интернет

Услуги и «секретный код»: как торгуют США и Россия перед встречей лидеров

«Коммерсантъ» назвал возможных преемников Тулеева

Избитому волонтеру штаба Навального в Москве сделали операцию

В Думе поддержали производство пива на экспорт в большой пластиковой таре

«Реал» решил продать лучшего бомбардира ЧМ-2014

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сообщения о бомбе

В Гамбурге на акции перед саммитом G20 произошли столкновения с полицией

Кризис в Каракасе: что последует за нападением на парламент Венесуэлы