СМИ узнали о создании бывшим гендиректором ТНТ двух телекомпаний в США

Бывший гендиректор телеканала ТНТ Роман Петренко и «Газпром медиа» создали в США две компании, которые займутся производством телевизионного контента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Газпром медиа».
По данным газеты, телекомпании будут создавать продукт в том числе на основе форматов ТНТ для аудитории за рубежом. При этом Роман Петренко возглавил две компании «Газпром медиа» в США, зарегистрированные около месяца назад — Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз.
Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор субхолдинга ГПМ РТВ (управляет ТНТ) Артур Джанибекян, телеканал ТНТ намерен развивать международное направление. «Мы пробуем сделать что-то для мировой аудитории. И оригинальные проекты и проекты, основанные на форматах ТНТ, — те, что могут быть реализованы в глобальном масштабе», — пояснил он.
«Коммерсантъ» подчеркивает, что ранее ТНТ не производил сериалы и шоу «специально для глобальной аудитории». Как отметил продюсер Рубен Дишдишян, «глобальная экспансия» создания контента для западной аудитории «дорогостоящая и сложная», и целесообразна она, по мнению эксперта, при наличии договоренностей с западными телеканалами. В «Газпром медиа» газете такие подробности раскрывать не стали.