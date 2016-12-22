Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 60,32 59,86 EUR Нал. 68,85 68,19 USD Бирж. 60,16 +0,18 EUR Бирж. 68,72 +0,66 USD ЦБ. 60,24 +0,66 EUR ЦБ. 68,38 +0,71 EUR/USD 1,14 -0,00 ММВБ 1923,22 +0,10% РТС 1011,79 +0,39% Brent 47,54 -0,94% DJIA 21320,04 -0,74% Nasdaq 6089,46 -1,00% FTSE 7337,28 -0,41%
СМИ узнали о создании бывшим гендиректором ТНТ двух телекомпаний в США
Лента новостей
Банкиры предлжили передать ЦБ часть функций Роскомнадзора 05:42, Экономика Лавров и Тиллерсон проведут отдельную встречу в Гамбурге на G20 05:34, Политика В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов 05:03, Общество США поддержали проведение суда в Нидерландах по делу Boeing 04:45, Общество Daily Beast узнал о согласии США на военную полицию России в Сирии 04:36, Политика WSJ узнала о покупке Баффеттом компании Oncor за $17,5 млрд 04:24, Бизнес Минюст США обвинил экс-менеджера Audi в мошенничестве 03:46, Бизнес Спецслужбы насчитали 150 российских разведчиков в США 03:36, Политика Путин прилетел в Гамбург на саммит G20 02:52, Политика СМИ узнали об отставке отвечавшего за хранение ядерного оружия генерала 02:19, Политика Суд в США отказался отклонять иск Twitter против правительства 02:18, Общество Арабские страны обвинили Катар в срыве усилий по урегулированию кризиса 01:25, Политика В ходе столкновений в Гамбурге пострадали несколько десятков полицейских 01:08, Общество Microsoft заявила о сокращении 3000 сотрудников 01:00, Технологии и медиа Суд в Париже оштрафовал латвийский Rietumu banka на €80 млн 00:27, Экономика Суд арестовал сбившую «пьяного» ребенка женщину 06 июл, 23:46, Общество Меркель отказалась выступать посредником между Путином и Трампом на G20 06 июл, 23:42, Политика Трампу написали несколько страниц рекомендаций перед встречей с Путиным 06 июл, 23:41, Политика В Чебоксарах полиция пришла в штаб Навального 06 июл, 23:24, Политика В Северном округе Москвы из-за аварии перестал работать интернет 06 июл, 23:04, Технологии и медиа Услуги и «секретный код»: как торгуют США и Россия перед встречей лидеров 06 июл, 23:03, Экономика «Коммерсантъ» назвал возможных преемников Тулеева 06 июл, 22:54, Политика Избитому волонтеру штаба Навального в Москве сделали операцию 06 июл, 22:52, Политика В Думе поддержали производство пива на экспорт в большой пластиковой таре 06 июл, 22:05, Бизнес «Реал» решил продать лучшего бомбардира ЧМ-2014 06 июл, 22:04, Спорт В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сообщения о бомбе 06 июл, 22:02, Общество В Гамбурге на акции перед саммитом G20 произошли столкновения с полицией 06 июл, 21:59, Политика Кризис в Каракасе: что последует за нападением на парламент Венесуэлы 06 июл, 21:56, Политика
СМИ узнали о создании бывшим гендиректором ТНТ двух телекомпаний в США
Бизнес, 06:02
0
СМИ узнали о создании бывшим гендиректором ТНТ двух телекомпаний в США

Бывший гендиректор телеканала ТНТ ​Роман Петренко и «Газпром медиа» создали в США две компании, которые займутся производством телевизионного контента. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя «Газпром медиа».

По данным газеты, телекомпании будут создавать продукт в том числе на основе форматов ТНТ для аудитории за рубежом. При этом Роман Петренко возглавил две компании «Газпром медиа» в США, зарегистрированные около месяца назад — Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз.

Как сообщил «Коммерсанту» гендиректор субхолдинга ГПМ РТВ (управляет ТНТ) Артур Джанибекян, телеканал ТНТ намерен развивать международное направление. «Мы пробуем сделать что-то для мировой аудитории. И оригинальные проекты и проекты, основанные на форматах ТНТ, — те, что могут быть реализованы в глобальном масштабе», — пояснил он.

«Коммерсантъ» подчеркивает, что ранее ТНТ не производил сериалы и шоу «специально для глобальной аудитории». Как отметил продюсер Рубен Дишдишян, «глобальная экспансия» создания контента для западной аудитории «дорогостоящая и сложная», и целесообразна она, по мнению эксперта, при наличии договоренностей с западными телеканалами. В «Газпром медиа» газете такие подробности раскрывать не стали.​

Теги: США , телекомпания , ТНТ
Главное
Daily Beast узнал о согласии США на военную полицию России в Сирии Политика
Материалы по теме
На телеканале ТНТ сменится генеральный продюсер Технологии и медиа
В рекламе препарата «Элевит Пронаталь» на ТНТ нашли нарушения Технологии и медиа
Глава телеканала ТНТ покинет свой пост Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку