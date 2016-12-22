В Нью-Йорке пассажирский поезд сошел с рельсов

Пассажирсский поезд сошел с рельсов на Пенсильванском вокзале в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает телеканал CBS New York со ссылкой на пожарную службу города.

По данным телеканала, информация о происшествии поступила спасателям в 21:00 по местному времени. Информации о пострадавших пока нет, о причинах аварии не сообщается.

Согласно видеозаписям и фотографиям очевидцев в Twitter с места события, в центре города много пожарных машин.

Как сообщает транспортная компания Nj Transit, в результате инцидента движение поездов на вокзале временно приостановлено.

В конце июня в Нью-Йорке при сходе с рельсов поезда в метро пострадали 34 человека. Пассажиры сообщали, что находились в остановившихся из-за аварии поездах около 1,5 часов.