В Чебоксарах полиция пришла в штаб Навального

В штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Чебоксарах пришла полиция. Об этом сотрудники штаба завили на странице в Facebook.

«К нам пришли полицейские. Говорят, им поступило сообщение, что из нашего штаба кто-то что-то воровал. Пришли проверять. Ждем адвоката», — сказано в сообщении.

Ранее, 6 июля, в предвыборном штабе Алексея Навального в Астрахани прошли обыски, об этом РБК сообщал координатор штаба Илья Дьяконов. По его словам, правоохранители описывали листовки и пообещали вернуть их после экспертизы. Координатор штаба Навального добавил, что полиция также «забрала наклейки, значки и все, что было на стендах».

Обыски 6 июля также прошли в штабах Алексея Навального в Вологде, Москве. Еще одни обыски прошли в Орле накануне, 5 июля. Руководитель президентской кампании Навального Леонид Волков сообщил, что правоохранители изъяли со склада штаба в Вологде 205 тыс. листовок и газет. Кроме того, в штаб приезжали сотрудники Следственного комитета, которые изъяли реквизит с надписью ​«Навальный 20! 8». По оценкам Волкова, стоимость всех изъятых материалов составляет «сотни тысяч рублей денег жертвователей кампании».